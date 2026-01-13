El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó que la víctima mortal es el hijo de 11 años del director del establecimiento carcelario, Édgar Enrique Rodríguez Muñoz, quien falleció luego de recibir un impacto de bala en la cabeza durante el ataque armado.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron hacia las 6:53 de la mañana, cuando el director del penal se movilizaba en un vehículo particular junto a su hijo y el subdirector de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva, el coronel en retiro Renato Solano Osorio. El atentado ocurrió sobre la ruta 45, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera.

Según el reporte preliminar de las autoridades, un motociclista interceptó el vehículo y disparó en al menos seis oportunidades contra sus ocupantes. Como consecuencia del ataque, el menor resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En el mismo hecho, el subdirector del penal, Renato Solano Osorio, recibió dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el tórax, por lo que permanece en delicado estado de salud bajo atención médica especializada. El director del centro penitenciario y el conductor del vehículo resultaron ilesos.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, donde los médicos adelantaron los procedimientos de emergencia. Pese a los esfuerzos del personal de salud, el menor no logró sobrevivir debido a la gravedad de la herida sufrida.

Tras el atentado, unidades de la Policía y organismos de seguridad desplegaron un operativo en la zona, mientras que la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables materiales e intelectuales.

A través de un comunicado oficial, la Dirección General del INPEC lamentó y repudió el atentado perpetrado contra el director, el subdirector del penal y uno de sus familiares, reiterando un llamado al respeto por la vida y solicitando a las autoridades redoblar esfuerzos para identificar y capturar a los responsables de este crimen, que ha generado profunda conmoción en el sistema penitenciario del país.