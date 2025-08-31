Las víctimas fueron identificadas como Luis Óscar Cobo Villegas, residente en el corregimiento de Todos Santos, y Gabriel Antonio Londoño Ceda, habitante del corregimiento de Guaqueros.

De acuerdo con la información preliminar, Cobo Villegas perdió la vida en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas, mientras que Londoño Ceda fue trasladado a un centro asistencial, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después.

Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro para esclarecer las circunstancias en que se presentó el choque.