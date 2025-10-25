Según las primeras versiones, la víctima fue abordada por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar. Al sitio llegaron unidades de la Policía, el CTI de la Fiscalía y la SIJIN para realizar las investigaciones correspondientes.

Este sería el tercer atentado registrado en la ciudad durante la jornada.

En horas de la mañana, dos mujeres resultaron heridas en hechos aislados ocurridos en los barrios El Bosque y Centro, donde fueron atacadas con arma de fuego y trasladadas a centros asistenciales.

Las autoridades avanzan las investigaciones para esclarecer estos nuevos hechos de violencia.