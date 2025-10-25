El primer ataque se presentó en un establecimiento comercial tipo fruver, ubicado sobre la Carrera 21 entre calles 26 y 27, donde hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra una mujer que se encontraba allí. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

Horas después, en el barrio El Bosque, se registró un nuevo atentado sicarial. En el hecho, otra mujer resultó lesionada y fue remitida a un centro médico para recibir atención.

Las autoridades policiales hicieron presencia en ambos lugares y adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles de los ataques e identificar a los responsables. Por ahora, se desconoce el estado de salud actual de las víctimas.

Noticia en desarrollo