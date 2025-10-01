La tragedia se registró en la tarde del 30 de septiembre, en la vía que comunica a La Victoria con La Unión, cuando las autoridades adelantaban un operativo para capturar a un presunto delincuente que acababa de recibir dinero producto de una extorsión.

En medio de la persecución se produjo un intercambio de disparos, y uno de los proyectiles impactó a don Manuel en el pómulo derecho, provocándole la muerte inmediata, de acuerdo con la versión entregada por sus familiares. En los hechos también resultaron heridos un miembro del Gaula y el presunto delincuente.

Lo que más ha generado sospechas entre la familia es la rapidez con la que se realizó el levantamiento del cuerpo. “Él solo quería llegar a casa a celebrar el cumpleaños de su esposa. Salió temprano del trabajo para estar con ella, y lo que nos entregaron fue la peor noticia”, relató con dolor uno de sus hijos.

Don Manuel deja siete hijos y un profundo vacío en la comunidad que lo conocía como un hombre trabajador, honesto y de palabra. Hoy sus seres queridos exigen que se esclarezca lo ocurrido y que se determine si la causa de su muerte fue efectivamente un disparo en medio del cruce de fuego o, como se rumora en la zona, si pudo haber sido arrollado durante el operativo.