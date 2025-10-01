La finalidad es promover la reflexión y la toma de conciencia sobre la importancia de prevenir los embarazos tempranos. Durante esta semana, en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de Tuluá, se desarrollaron actividades educativas, culturales y comunitarias con el propósito de brindar información a los adolescentes sobre sus derechos, la salud sexual y reproductiva, la construcción de proyectos de vida y la toma de decisiones responsables, fomentando así su bienestar integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía.

“Nuestra institución en el año 2025, bajo el lema ‘Nuestros cuerpos territorios de paz’ logró concientizar a toda la comunidad educativa sobre el tema; allí se evidencio la gran participación de todos» expresaron las docentes Mónica Castro y Rosa Elena Solís, responsables de la actividad.