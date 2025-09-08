De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo habría perdido el control al tomar una curva, presuntamente por exceso de velocidad, lo que ocasionó que terminara volcado en la carretera.

El propio Asprilla llegó minutos después al lugar del siniestro, donde junto a otras personas ayudó a rescatar a los animales. En diálogo con Caracol Radio, el exjugador confirmó que, pese al fuerte accidente, no se registraron personas ni caballos lesionados.

“Llevaba nueve caballos, pero afortunadamente a nadie le pasó nada. Ni a los que iban en el camión, ni a los caballos. Fueron daños materiales, no más”, señaló el exdelantero de la Selección Colombia.

Asprilla precisó que los animales iban a ser trasladados a la cabalgata de la Vallecaucanidad, en el municipio de Andalucía, cuando ocurrió el hecho. Además, insistió en que el vehículo viajaba con exceso de velocidad y cargado con “casi cuatro mil kilos en caballos”.

Al sitio llegaron las autoridades de tránsito, quienes realizaron la inspección correspondiente. El exjugador indicó que fue más el susto que las consecuencias del siniestro.

En videos difundidos en redes sociales, se observa el estado en el que quedó el camión tras volcarse y la reacción de Asprilla, quien también denunció que el conductor del automotor huyó del lugar en una motocicleta luego del accidente.