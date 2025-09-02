Hombres armados secuestraron a Samuel Londoño Escobar, hijo del gerente de la Industria Licorera del Cauca y exalcalde de Miranda, Samuel Londoño.

El rapto ocurrió en la vía que comunica a Miranda con Florida, Valle del Cauca, cuando el joven de 17 años se desplazaba en motocicleta junto a otro adolescente. De acuerdo con las primeras informaciones, los sujetos lo obligaron a descender del vehículo y lo subieron a una camioneta, en la que huyeron con rumbo desconocido.

El alcalde de Miranda ordenó la activación de un plan candado en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército, con el propósito de lograr la pronta ubicación y liberación del menor. Las autoridades realizan operativos en varios sectores de la región y brindan acompañamiento a la familia de la víctima.

Aunque por ahora no se ha establecido quién estaría detrás del secuestro, en la zona hacen presencia disidencias de las FARC, entre ellas las columnas Jaime Martínez y Carlos Patiño.

El caso es objeto de investigación y la situación permanece en desarrollo.