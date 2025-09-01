Las víctimas fueron identificadas como María Janeth Molina Hurtado y Mesías Escalante Murcia, quienes, según las autoridades, fueron llevados hasta la vereda Altomira, jurisdicción de Tuluá, donde posteriormente fueron asesinados.

Versiones preliminares indican que la pareja habría sido torturada antes de ser ultimada, ya que presentaban señales de haber estado amarrados, con lesiones ocasionadas con arma blanca y sus cuerpos fueron hallados enterrados en un predio de la zona.

En la noche del domingo, los cuerpos fueron trasladados hasta el municipio de Sevilla, donde familiares y amigos esperan que las autoridades esclarezcan los hechos y den con los responsables de este crimen.

Las autoridades avanzan en la investigación para determinar los móviles y responsables de este doble homicidio que ha causado consternación en la comunidad