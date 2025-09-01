Según versiones preliminares, Henao Bedoya, residente en el barrio La Cruz, recibió múltiples impactos de bala que le causaron la muerte en el lugar. Sus familiares trasladaron el cuerpo hasta el casco urbano, donde las autoridades realizaron el levantamiento e iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen.

Este homicidio se suma al reciente asesinato de una pareja en el sector de Altamira, también en la zona montañosa de la Villa de Céspedes, donde las víctimas fueron identificadas como María Janeth Molina Hurtado y Mesías Escalante Murcia.