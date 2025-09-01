La víctima fue identificada como Ximena Medina, quien laboraba en un local de ropa cuando fue sorprendida por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

De inmediato, la joven fue auxiliada y trasladada al servicio de urgencias del Hospital Local Santa Cruz, donde, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

La comunidad de Trujillo se encuentra consternada por este nuevo hecho de violencia que enluta a la región.