De acuerdo con la información preliminar, un grupo de caminantes fue atacado con armas de fuego por varios motociclistas que se desplazaban por la zona. En medio del hecho, un agente de la Policía que se encontraba en el sector reaccionó con su arma de dotación, ocasionando la muerte de uno de los presuntos agresores, identificado como Domínguez.

Otros dos motociclistas que acompañaban a la víctima lograron huir, pero fueron capturados más adelante en una reacción de las autoridades, quienes reportaron además la incautación de un arma de fuego y dos motocicletas.

El caso es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.