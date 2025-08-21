Como una nueva apuesta en aras de incentivar los procesos productivos de las Juntas de Acción Comunal de Tuluá y la región se prepara la primera versión de Expocomunal y del Empresarial que tendrá como sede el coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas el 29 de noviembre del año en curso.



De acuerdo con lo informado a EL TABLOIDE por la licenciada María Yaneth Cifuentes, vocera de la Red de Mujeres Comunales de Tuluá, la idea es abrir un espacio amplio para que las diferentes organizaciones lleven al escenario los emprendimientos que han logrado consolidar o que están en ese proceso de fortalecimiento.



Aunque el evento es en noviembre, la idea de abrir la inscripción con antelación es poder ofrecer una serie de capacitaciones antes de llegar al evento central.

El evento contará con el respaldo de la Administración Municipal, además de la vinculación de empresas como Coprocenva, Sura, entre otras.



«La idea principal de la propuesta es que se activen las comisiones empresariales de las Juntas de Accción Comunal, que cumplan con su función y que pocas veces son tenidas en cuenta, pues una vez elegidas todo se concentra en los presidentes y eso les resta protagonismo», explicó Cifuentes.

Enfatizó finalmente que se escogió la fecha del 29 de noviembre pues ese día se conmemora la Acción Comunal en Colombia.