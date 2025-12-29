«Damos un paso importante para el orden, la seguridad y el desarrollo de nuestro municipio. Ya se encuentra en funcionamiento el nuevo cruce semafórico en la carrera sexta con calle cuarta, una obra pensada para el bienestar de todos y que responde a un clamor de la ciudadanía» dijo el alcalde de la Capital Avícola de Colombia, Diego Fernando Mendoza Tascón.



«Desde la Administración Municipal es importante precisar que la semaforización no es presentada como la única solución a los problemas de movilidad y seguridad vial, sino como una medida complementaria, necesaria y obligatoria dentro de la política de prevención de accidentes, regulación del tránsito y fortalecimiento de la cultura vial», expresó el mandatario.



Añadió que los recursos utilizados para señalización, demarcación y semaforización provienen de fuentes con destinación específica, principalmente ingresos por sanciones de tránsito, los cuales por ley no pueden ser utilizados para el mantenimiento, reparación o pavimentación de vías. “Respecto a la carrera sexta, es fundamental aclarar que se trata de una vía secundaria de carácter departamental, cuya intervención estructural reconstrucción y pavimentación total no es competencia directa del municipio, sino del Departamento del Valle del Cauca», informó.



«Reconozco la preocupación frente al deterioro de la vía y a los accidentes ocurridos, los cuales enlutan a las familias sampedreñas y nos duelen como administración. Por eso, mientras se logra una intervención estructural por parte del departamento, el municipio actúa dentro de sus competencias» puntualizó.