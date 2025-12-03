Según información preliminar, Pedraza se encontraba compartiendo con su familia en una vivienda ubicada en la manzana 1 del barrio cuando fue sorprendido por dos hombres armados. Los atacantes ingresaron al inmueble y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial de la ciudad, donde pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de las heridas.

En el mismo hecho resultó herida una menor de 8 años, quien recibió un impacto de bala en una de sus piernas. La niña fue llevada de urgencia a un centro asistencial donde permanece bajo valoración médica. Las autoridades no han entregado aún un reporte oficial sobre su estado de salud.

Este violento episodio se suma a la crítica situación de orden público que vive Tuluá en las últimas semanas, incrementando la preocupación de los habitantes por la constante presencia de hechos delictivos en el municipio.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y dar con el paradero de los responsables.