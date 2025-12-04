La Secretaría de Educación de la Ciudad Señora llevó a cabo el martes 25 de noviembre, el Foro Municipal de Educación que tuvo como eslogan: Pensar la Escuela, Transformar el Territorio, el cual reunió a docentes, estudiantes, directivos y actores claves del sector educativo para analizar los avances, desafíos y oportunidades que tiene el municipio en materia de calidad educativa.



Durante la actividad académica, se presentaron diversas ponencias con el apoyo de la Unidad Técnica para el Desarrollo Profesional, en las que se abordaron los retos actuales de la educación.



En este escenario, el rector Gustavo Rubio destacó las acciones que la Utedé ha venido adelantando para fortalecer la formación profesional en la región, así como la proyección de nuevos programas académicos como la Administración Turistica, ajustados a las necesidades reales del municipio y del entorno productivo.



El foro también dio lugar a la presentación de experiencias educativas significativas desarrolladas por docentes y estudiantes de las instituciones educativas oficiales, quienes expusieron proyectos innovadores que reflejan el compromiso con la transformación pedagógica.

Entre ellas se destacó la experiencia de la Institución Educativa Gran Colombia con su proyecto ambiental “Prototipo de Huertas: Ático”, iniciativa seleccionada en las Olimpiadas STEM+ Colombia 2025 para representar a Buga en la gran final nacional que se llevó a cabo en Cartagena, donde los finalistas presentaron sus propuestas ante la comunidad científica y académica del país recibiendo elogiosos comentarios.



El secretario de Educación, Raúl Salcedo Cardona, resaltó la importancia del foro como un espacio de reflexión colectiva y construcción conjunta para seguir fortaleciendo la educación en el municipio. Asimismo, destacó los resultados recientes de las Pruebas Saber 11, que ubican a Buga en el segundo lugar del Valle del Cauca, como muestra del trabajo constante del sector educativo. Sin embargo, señaló que el compromiso debe continuar: “Debemos seguir trabajando con dedicación para que el nivel educativo en Buga siga ascendiendo y consolidándose” indicó Salcedo.



«La Secretaría de Educación Municipal reafirma su compromiso con impulsar escenarios de diálogo pedagógico, promover la innovación educativa y acompañar a las instituciones en sus procesos de mejoramiento continuo, contribuyendo a la construcción de una educación más pertinente» puntualizó.