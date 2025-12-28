El primer hecho se presentó en el sector de Senderos de Villa Liliana, donde sujetos armados atentaron contra varias personas, dejando un hombre muerto, identificado como Adriano Sánchez, y un menor de edad herido, quien fue trasladado a un centro asistencial.

Posteriormente, en la calle 25 con carrera 8, al interior del parqueadero de un establecimiento comercial dedicado a la venta de licores, se registró un segundo ataque armado que dejó dos personas muertas y una más herida, generando pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

En los últimos días, los homicidios se han venido registrando de manera reiterada en el municipio, situación que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad ante la creciente alteración del orden público.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles de estos hechos y dar con los responsables.