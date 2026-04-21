Los cuerpos fueron hallados abandonados a un costado de la vía Robles-Timba, en un hecho que ha generado temor entre los habitantes del sector por la presencia de grupos armados ilegales.

Horas antes, en la mañana de este martes, ya habían sido encontrados los primeros dos jóvenes sin vida en zona montañosa del municipio de Suárez, específicamente en el sector de La Betulia. Las víctimas fueron identificadas como Juan Camilo Viáfara y Juan Felipe Zapata, de entre 17 y 19 años.

De acuerdo con información preliminar, los cuatro jóvenes habían sido secuestrados el pasado jueves, cuando hombres armados irrumpieron en Villa Paz, intimidaron a la comunidad y se llevaron a las víctimas por la fuerza.

Con el hallazgo de los otros dos cuerpos en la vía que comunica a Timba con el sector de Robles, se confirmó el homicidio múltiple que mantiene en alerta a las comunidades del suroccidente del país.