El siniestro ocurrió el pasado viernes, cuando el joven regresaba de su jornada laboral en la empresa Celsia. De manera preliminar, se conoció que habría sufrido un microsueño mientras conducía su motocicleta, lo que ocasionó que perdiera el control y se estrellara contra una señal de tránsito en cercanías del Centro Comercial Tuluá.

Pese a que fue atendido por paramédicos y trasladado a un centro asistencial, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Familiares y allegados lo recuerdan como una persona amable, trabajadora y con gran calidad humana, lo que ha generado múltiples muestras de dolor en la comunidad.