El uniformado, quien residía en Armenia, hacía parte del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 8 “Francisco Javier Cisneros”, adscrito al Ejército Nacional de Colombia. La unidad adelantaba trabajos de ampliación en la pista del Aeropuerto José Celestino Mutis.

El caso se registró el 12 de abril de 2026 en el sector de Ciudad Mutis, jurisdicción de Bahía Solano. Según información preliminar, el joven se encontraba en labores junto a otros militares cuando se separó del grupo y, minutos después, fue encontrado sin signos vitales.

Tras el levantamiento, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en Quibdó para los procedimientos correspondientes. Posteriormente, sus restos fueron enviados a su lugar de origen, donde familiares y allegados le dieron el último adiós.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte.