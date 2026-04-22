El hecho ocurrió hacia las 6:00 p. m. del martes 21 de abril, cuando el deportista perdió el control en una curva de la pista y se impactó contra las estructuras laterales del escenario deportivo. Según versiones de testigos, el golpe habría sido más severo debido a presuntas fallas en la instalación de los paneles de policarbonato, lo que provocó que el joven saliera parcialmente de la pista y recibiera un fuerte impacto en el tórax.

Personas presentes en el lugar intentaron auxiliar al deportista mientras llegaban los organismos de emergencia. Sin embargo, padres de familia denunciaron que en el escenario no había equipos adecuados de primeros auxilios ni condiciones óptimas para el ingreso rápido de ambulancias, lo que habría dificultado la atención inmediata.

Ruiz fue trasladado a un centro asistencial, donde fue sometido a una cirugía de emergencia. Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Juan David Ruiz Ramírez era reconocido como una de las promesas del patinaje, medallista nacional y miembro del Club Relámpago. Su muerte generó conmoción entre deportistas, entrenadores y familiares.

La Liga Vallecaucana de Patinaje expresó sus condolencias y lamentó el fallecimiento del joven atleta. Entretanto, autoridades deberán esclarecer las circunstancias del accidente y verificar las condiciones de seguridad del escenario deportivo.