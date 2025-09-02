El anuncio se realizó durante la clausura de los XXIV Juegos Departamentales, VII Paradepartamentales y Sordodepartamentales, en el municipio de Guacarí, donde se ratificó que Cali y Palmira recibirán, entre el 20 de octubre y el 9 de noviembre, a 7.000 deportistas en las categorías juvenil y prejuvenil, provenientes de los 32 departamentos del país.



Este año, el programa Intercolegiados movilizó a 588.013 estudiantes de 10.327 instituciones educativas en 1.076 municipios, lo que demuestra su alcance e impacto en la formación deportiva y social de la juventud colombiana.



En total, se disputarán 38 disciplinas, entre ellas 20 individuales como atletismo, natación, gimnasia, ciclismo, lucha y taekwondo; 11 de conjunto como fútbol, baloncesto, voleibol y rugby; y 7 para deportes adaptados como paranatación, paracycling y tenis en silla de ruedas. La inversión del Ministerio del Deporte supera los 15.000 millones de pesos.



Los campeones de la categoría juvenil representarán a Colombia en los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe, Córdoba 2025, mientras que los prejuveniles tendrán cupo en los XXIX Juegos Sudamericanos Escolares en Asunción, Paraguay.



El Valle ratifica así su liderazgo y capacidad para acoger grandes eventos, consolidándose como la cuna del deporte colombiano.