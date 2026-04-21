La víctima fue identificada como José Filigrana, oriundo de la vereda Lomitas, en Santander de Quilichao. El cuerpo fue encontrado envuelto en una sábana y junto a él dejaron un cartel con un mensaje intimidante, lo que apunta a un posible ajuste de cuentas.

El hallazgo se registró en el crucero de esta vía, un corredor que en los últimos meses ha sido escenario recurrente de hechos violentos, aumentando la preocupación de las comunidades por la seguridad en esta zona limítrofe entre Valle del Cauca y Cauca.