Tras una junta médica de especialistas en cirugía maxilofacial de la Fundación Santa Fe, se determinó que la lesión no requiere intervención quirúrgica. El jugador iniciará tratamiento conservador y su incapacidad sería inicialmente de aproximadamente un mes, dependiendo de su evolución.

El golpe se produjo en los minutos finales del primer tiempo, luego de un choque con el defensor Danny Rosero. Falcao recibió un impacto en el rostro, fue atendido en el campo y posteriormente trasladado a la clínica para exámenes, donde se confirmó la fractura.

Desde su llegada al equipo en 2024, el delantero ha sufrido varias lesiones que lo han mantenido fuera de competencia. Según reportes, el atacante se ha perdido cerca de 35 partidos oficiales con el club.

Por ahora, su regreso dependerá de la evolución médica, en un momento clave para Millonarios que aún busca asegurar su clasificación y avanzar en competencias internacionales.