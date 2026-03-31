El cadáver fue hallado a un costado de la vía que conduce hacia San Rafael, a la altura del sector conocido como “La Y”, punto de conexión hacia los corregimientos de La Marina, San Rafael y Ceilán. Junto al cuerpo se encontraba una motocicleta en la que, al parecer, se movilizaba la víctima.

Hasta el momento se desconocen los móviles y autores del hecho. Las autoridades permanecen a la espera de realizar los actos urgentes que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar al hombre.