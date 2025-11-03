La mujer perdió la vida y el reconocido empresario caleño continúa desaparecido luego del volcamiento de una embarcación privada en medio de lo que sería un paseo familiar.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas eran primos y se encontraban disfrutando de unas vacaciones junto a otros familiares cuando la embarcación, que transportaba a 14 personas, se volcó en medio de un recorrido recreativo.

Las autoridades confirmaron que Jazmín Astrid Rivera Barrios falleció, al parecer por ahogamiento, mientras que continúa la búsqueda de su primo, Juan Carlos Rivera Gómez, quien permanece desaparecido. El resto de los ocupantes lograron ser rescatados con vida.

De manera extraoficial se conoció que, al momento del accidente, los ocupantes no portaban chalecos salvavidas.

Las autoridades continúan las labores de búsqueda y las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro y deja en evidencia la importancia de las medidas de seguridad durante las actividades acuáticas en este concurrido destino turístico.