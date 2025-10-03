El tema «El Chocho», ya disponible en plataformas digitales, es una apuesta arriesgada y divertida que fusiona parranda, porro y bunde con ritmos del Pacífico colombiano, en una mezcla vibrante de tradición y modernidad.

Con una duración de 3 minutos y 24 segundos, la canción se caracteriza por su base bailable, su letra provocadora y ese toque de picardía que conecta de inmediato con la cultura popular.

Además, rescata lo festivo y alegre de las raíces musicales colombianas, combinándolas con sonidos actuales y frases pegajosas que enganchan al público joven. La producción musical se realizó en Apolo Music, mientras que el videoclip fue grabado en Condoto, Chocó, bajo la dirección de Jhon Cabal y la producción de De La Junior, resaltando escenarios auténticos de la región.



Aunque su lanzamiento es reciente, “El Chocho” ya comienza a generar eco en redes sociales y promete convertirse en uno de los himnos de la temporada de fin de año, reafirmando el estilo inconfundible de Jonathan Cardona: una propuesta fresca que mezcla lo tradicional, lo urbano y lo contemporáneo con un sello muy colombiano. Un tema que se puede disfrutar y bailar todo el año.