El hecho ocurrió en la noche del miércoles en inmediaciones del polideportivo municipal, cerca de la plaza de mercado. Allí, hombres armados abrieron fuego contra John Alexander Loaiza, quien murió de inmediato en el lugar.

Durante la balacera, una bala perdida impactó a una mujer que se encontraba en la zona, provocándole una herida en una de sus extremidades. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

De manera paralela, la mascota que acompañaba al joven también fue alcanzada por los proyectiles, perdiendo la vida en medio del ataque.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.