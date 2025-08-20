El exmandatario, acompañado por integrantes del partido Centro Democrático, dirigió un discurso en el que hizo un llamado a la unidad nacional de cara a las próximas elecciones:

“Nosotros no vamos a decir fuera, vamos a decir: ‘Adentro, democracia’. Esta es una lucha muy difícil, pero tenemos que hacerla amable para todos los colombianos”, expresó.

Uribe relató que la decisión judicial que autorizó su libertad fue conocida tras la interposición de una tutela y aseguró que, tras recibir la notificación, pensó de inmediato en rendir homenaje al exsenador Miguel Uribe Turbay, fallecido el pasado 11 de agosto.

“Dije yo: ‘Tan pronto me entreguen la boleta, nos vamos para las calles de la patria’. Con la ayuda de Dios, el sábado haremos un acto de fe y de llamado a la patria, desde aquel lugar del sur de Bogotá en el cual atentaron y, finalmente, asesinaron a nuestro mártir, Miguel Uribe Turbay”, anunció el expresidente.

El recorrido por el sur del Valle de Aburrá se convirtió en una muestra de respaldo político a Uribe, quien reiteró que su propósito en esta nueva etapa será fortalecer la democracia y convocar a los colombianos a la participación activa en los procesos electorales que se avecinan.