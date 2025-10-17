La víctima fue identificada como Juan David Flórez Maya, quien fue atacado con arma de fuego mientras se movilizaba en motocicleta por la vía Trujillo–Venecia, a la altura del cruce de la vereda Palermo.

Según las primeras informaciones, los agresores habrían interceptado a Flórez y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar. Posteriormente, una comisión trasladó el cuerpo hasta el casco urbano de Trujillo, donde unidades de Policía Judicial realizaron los actos urgentes correspondientes.

Las autoridades locales anunciaron que trabajan en la coordinación con el Ejército Nacional para reforzar la presencia militar en la zona y retomar el control del territorio, afectado en los últimos meses por hechos de orden público.