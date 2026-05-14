Será la primera vez que una final de la Copa del Mundo tendrá un espectáculo de intermedio al estilo del Super Bowl, una apuesta con la que la FIFA busca convertir el cierre del torneo en un evento de entretenimiento global.

La curaduría del show está a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, quien además participa junto a la organización Global Citizen en la producción del evento.

“Este será un momento histórico para la Copa del Mundo y un espectáculo a la altura del evento deportivo más grande del mundo”, expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La participación de Shakira vuelve a consolidar el vínculo de la artista colombiana con los mundiales de fútbol, luego de interpretar el recordado “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y participar en anteriores ceremonias mundialistas.

El espectáculo también tendrá un componente social, ya que buscará recaudar fondos para programas de educación infantil impulsados por la FIFA y Global Citizen.