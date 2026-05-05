Este lanzamiento no solo busca refrescar el sonido del vallenato romántico, sino también rendir un sentido homenaje al maestro Omar Geles, autor de la canción, cuya obra sigue siendo pilar fundamental del folclor colombiano. Sintendencias logra mantener la esencia emocional del tema, mientras le imprime una nueva identidad que conecta con públicos más jóvenes.

Grabado en vivo en Valledupar, cuna del vallenato, este sencillo se convierte en un puente musical entre generaciones. La agrupación demuestra que los clásicos pueden reinventarse sin perder su esencia, llevando el legado cultural a nuevos escenarios sonoros.

“Por querer olvidarte” hace parte de su más reciente producción discográfica titulada “Hecho en el Valle”, un proyecto que explora la fusión del rock con uno de los géneros más representativos del país. Este trabajo busca posicionar al vallenato en nuevas audiencias, sin dejar de honrar sus raíces.

Disponible desde el pasado 29 de abril en plataformas digitales y YouTube, el sencillo ya comienza a abrirse camino entre seguidores del género y curiosos de las nuevas fusiones musicales. Mientras tanto, Sintendencias inicia su recorrido por Colombia para presentar este proyecto ante medios de comunicación y conquistar escenarios con su propuesta fresca y auténtica.