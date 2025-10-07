Tras su más reciente sencillo «Si la vida me deja», el cantante y compositor de Medellín inició un proceso creativo en el que rescató ideas guardadas durante años. Con el apoyo de su nuevo productor, Pyngwi, comenzó a dar forma a su primer álbum de estudio, que llevará el mismo nombre de este sencillo.



El tema abre camino al que será su primer larga duración, un disco de ocho canciones que explorará la melancolía, la resiliencia y la autenticidad. Cada sencillo será un capítulo distinto de un mismo viaje emocional, cuyo lanzamiento completo está previsto para el primer trimestre de 2026.