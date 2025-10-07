El joven, oriundo de Bocas de Tuluá, era muy apreciado por los vecinos y su familia, quienes hoy lamentan profundamente su partida.

Según informaron medios uruguayos, el accidente que le costó la vida se registró en horas de la noche del domingo, hacia las 8:00 p. m. (hora local), en el kilómetro 383 de la Ruta 12, a la altura del sector de Pueblo Edén, en el departamento de Maldonado (Uruguay).

De acuerdo con las primeras versiones, Ramírez González habría sido embestido por un vehículo fantasma, cuyo conductor huyó del lugar sin dejar rastro.

Las autoridades uruguayas adelantan las investigaciones correspondientes y revisan cámaras de seguridad de la zona para establecer las responsabilidades del siniestro.

Se conoció que “Carlitos” había viajado recientemente a Uruguay, hace tan solo unas semanas, en busca de nuevas oportunidades. Su repentina muerte ha causado profundo dolor y consternación entre sus familiares y amigos, quienes piden esclarecer las circunstancias de este trágico hecho.