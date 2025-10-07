«Esta red es reemplazada por tubería de 12 pulgadas en PVC tipo Novafort. Esto garantiza la normalizaron del servicio de alcantarillado y evita la constante devolución de aguas residuales en algunos puntos del orregimiento; Así le cumplimos a la comunidad», dijo el mandatario. Añadió que es una obra que se había solicitado en los diferentes encuentros que se han realizado desde el inicio del mandato y ahora se puede hacer realidad con recursos propios.

«La invitación es para que la comunidad le haga veeduría a los trabajos y se ejecuten tal cual quedó estipulado en la minuta contractual» dijo el alcalde Cardona Ortiz.