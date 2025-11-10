Las tulueñas demostraron talento, disciplina y garra al vencer con marcador de 28-19 al representativo de Antioquia, consolidando así su hegemonía en el ámbito escolar. Con este triunfo, las jóvenes deportistas obtienen el honor de representar a Colombia en los Juegos Suramericanos Intercolegiados, que se llevarán a cabo próximamente en Paraguay.



El equipo campeón está integrado, de izquierda a derecha, por: Sara Valeria Núñez Villegas, Karol Dahiana Tabares Arboleda, Natalia Gutiérrez Lozano, Luciana Vera Morales, Angie Sofía Calderón Tejada, Guadalupe Arenas Vera, Pilar Quiñónez Gómez, Diana Nazareth Zambrano Méndez, Salomé Quintero Díaz, Valerin Dahiana Román Villegas y Sharik Selena Rivera Fandiño, bajo la dirección técnica del profesor Giovanny Herrera Jaramillo y la asistencia de Paola Andrea Giraldo Ortega.