La víctima mortal fue identificada como Manuel Antonio Becerra Palma, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los sicarios. Por su parte, Óscar Julián González Garzón recibió varios impactos de bala en la cabeza y permanece bajo pronóstico reservado en un centro asistencial.

El atentado ocurrió sobre la carrera 20 con calle 27, en inmediaciones de la cárcel del municipio. Este ataque se suma a otro registrado horas antes en Buga, también en el Valle, y al ocurrido en Bogotá en el que fueron blanco tres guardianes, uno de los cuales murió.

Desde el Inpec se rechazó de manera categórica la ola de atentados que, en lo corrido del año, ha dejado varios funcionarios asesinados o lesionados en diferentes regiones del país. Entre tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.