Esta nueva canción no llega para pasar desapercibida. Con una letra profunda, directa y cargada de verdad, “Realidad-Es” invita a quitarse las máscaras y enfrentar la vida tal como es: entre la solidaridad y el egoísmo, la fe sincera y su manipulación, el brillo material y el vacío interior. El tema juega con el doble sentido de su título para despertar preguntas y remover emociones.

El sencillo llega acompañado de un impactante videoclip grabado en Siloé, uno de los sectores más emblemáticos de Cali, cuna de la salsa colombiana. Con una estética callejera, real y profundamente humana, el video retrata la fuerza de barrio, la unión de su gente y la resistencia que late en cada rincón de la montaña caleña.

Musicalmente, la canción conserva intacto el ADN que convirtió a Niche en leyenda: ese sello inconfundible que dejó Jairo Varela y que hoy sigue brillando bajo la dirección de José Aguirre. Con arreglos modernos, una producción impecable y sonidos renovados, “Realidad-Es” reafirma que la agrupación sabe evolucionar sin perder su esencia.

Este lanzamiento llega en medio de un 2026 soñado para la orquesta: gira mundial con su Niche Disco Tour, presencia en América, Europa y Australia, nominaciones importantes y un concierto que ya genera expectativa global. El próximo 15 de julio, Grupo Niche compartirá escenario con Nathy Peluso en el icónico Hollywood Bowl, en una noche que promete ser histórica para la música latina.

Con “Realidad-Es”, Grupo Niche no solo pone a bailar: también pone a pensar. Y una vez más, deja claro por qué sigue siendo un gigante eterno de la salsa.