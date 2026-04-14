El mediocampista, oriundo de La Victoria, fue titular y volvió a demostrar su jerarquía en la mitad del campo. Con orden, recuperación y buen manejo del balón, Puerta fue pieza clave para que su equipo dominara el compromiso de principio a fin y sumara tres puntos vitales en la recta decisiva del campeonato.

Con este triunfo, el histórico Racing se consolida como líder solitario del torneo y amplía a cuatro puntos su ventaja sobre sus principales perseguidores: el Deportivo de La Coruña y el Almería. La ilusión del ascenso a la máxima categoría del fútbol español está más viva que nunca.

La gran campaña del equipo santanderino tiene sello colombiano, y Gustavo Puerta se perfila como uno de los hombres importantes en la misión de devolver al Racing a la élite. De mantener este nivel, el volante vallecaucano podría estar cumpliendo el sueño de jugar en la próxima temporada de la prestigiosa La Liga.