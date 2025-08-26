Nacido en La Habana el 27 de julio de 1977, Vadel forjó su carrera desde los 90 en el Conservatorio Alejandro García Caturla, donde su pasión por la percusión marcó el inicio de una historia que lo llevaría a brillar en los escenarios más importantes del mundo.

Su debut profesional con la orquesta Sabrosura Viva abrió las puertas a giras internacionales que lo consagraron como un referente de la música latina, participando en festivales emblemáticos como Festival Latino en Helsinki, Latinoamericando en Milán y Antilliaanse Feesten en Bélgica y Holanda.



Entre 2008 y 2019, Vadel consolidó su nombre compartiendo tarima con íconos de la salsa y la música tropical como Fruko y sus Tesos, Maelo Ruiz, Latin Brothers, Tony Vega, Ismael Miranda, Tito Rojas y Luisito Carrión.