Los integrantes de los diferentes grupos de la zona urbana y rural disfrutaron con competencias como caminata, lanzamiento de pelota, entre otras actividades. El evento es liderado por la Secretaría de Desarrollo Social y el respaldo de la Administración Municipal, en el marco de la Semana de las Personas Mayores.

“La vejez activa es un desafío compartido, un compromiso con la mente, el cuerpo y el corazón. Invitamos a todos a acercarse y ser parte del cierre de esta fiesta deportiva y humanitaria, porque la experiencia también corre, juega y sueña. Gracias a quienes nos ayudan a construir una Andalucía más inclusiva, paso a paso», sostuvo el alcalde Fernando Girón.