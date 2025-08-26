En esta edición, el evento reunió a delegaciones de Antioquia, Quindío, Risaralda, Tolima, Santander, Cauca, Cundina-marca, Bolívar, Caldas y Valle del Cauca, convirtiéndose en un verdadero espectáculo del voleibol colombiano.



La Escuela Mercantil se consagró campeón en las categorías Benjamín, Mini, Infantil y Menores, demostrando el gran nivel de sus jugadores y la sólida formación que viene desarrollando el club tulueño.



El éxito de este logro también se debe al trabajo del cuerpo técnico integrado por los profesores Paula Andrea Valencia, Valeria Ospina, Jhon Sebastián Carvajal, Jhony Alexánder Agudelo y Jairo Andrés González, quienes han liderado el proceso con disciplina y pasión.



Con este triunfo, el Club Escumer ratifica su liderazgo en el voleibol nacional de base y continúa consolidando talentos que representan con orgullo al centro del Valle del Cauca.