Con un estilo propio que se nutre de la salsa de golpe, la timba y las raíces del Pacífico colombiano, Monareta Salsa Groove está marcando un camino fresco dentro del género. Su sonido no solo honra la tradición, sino que la transforma con nuevos matices que reflejan la riqueza cultural de Tuluá.

“Amor de Millones” es más que una canción: es un puente musical entre territorios. Su videoclip refuerza esta idea al integrar imágenes emblemáticas de ambas ciudades, logrando una narrativa visual que acompaña la fuerza del son cubano, base sobre la cual está construida la pieza.

El sencillo cuenta además con la participación especial del reconocido artista cubano conocido como “El Zun Zun de la Salsa”, exintegrante de la Orquesta Dan Den, quien aporta una dimensión internacional a esta producción, elevando aún más su impacto dentro del circuito salsero.

El lanzamiento oficial se llevará a cabo el próximo 24 de abril a las 7:30 p.m. en el espacio cultural La Casa de Todos, en un evento de entrada libre que promete reunir a amantes de la salsa y la buena música.

Con esta propuesta, Monareta Salsa Groove no solo presenta un nuevo sencillo, sino que reafirma que la salsa valluna sigue evolucionando, cruzando fronteras y conquistando nuevos públicos al ritmo de su inconfundible sabor.