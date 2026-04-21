Resultados – Fecha 10
Sábado 18 de abril
- Botina 1 vs 2 Real Amigos
- Melo Droguería Hospitalaria 1 vs 3 Real Oro Buga
Domingo 19 de abril
- Nariño 2 vs 2 Corporación Estudiantes
- Consignataria Rojas 0 vs 3 Club Abundancia
- Gran Combo Andaluz 3 vs 0 Club La Ventura
Con estos resultados, equipos como Nariño, La Abundancia F.C. y Real Oro Buga se mantienen en la parte alta de la tabla, consolidando su buen momento en el campeonato.
Programación Fecha 11: partidos con horario confirmado
La organización ya definió la programación de la undécima fecha, que se disputará el próximo fin de semana:
Sábado 25 de abril de 2026
- 🕑 2:00 p.m. — Club La Ventura vs Atiko F.C.
- 🕓 4:00 p.m. — Real Oro Buga vs Botina
Domingo 26 de abril de 2026
- 🕚 11:00 a.m. — Corporación Estudiantes vs Gran Combo Andaluz
- 🕐 1:00 p.m. — Real Amigos vs Melo Droguería Hospitalaria
- 🕒 3:00 p.m. — La Abundancia F.C. vs Nariño
Domingo 3 de mayo (jornada adicional)
- 🕚 11:00 a.m. — Botina vs Diego Vélez / Luna
- 🕐 1:00 p.m. — Atiko F.C. vs Real Amigos
Así va la tabla de posiciones
Tras 10 fechas disputadas, el líder es Nariño con 24 puntos, seguido muy de cerca por
La Abundancia F.C. (22) y Real Oro Buga (21). El grupo de los ocho clasificados empieza a tomar forma, mientras que en la parte baja los equipos luchan por no quedarse por fuera.
Goleadores del torneo
- James Sánchez (Nariño) – 13 goles
- Leonardo Colonia (La Abundancia F.C.) – 11 goles
- Wilson Velásquez (Gran Combo Andaluz) – 8 goles
El torneo, organizado por la Junta de Acción Comunal del barrio La Graciela, sigue siendo un espacio de integración deportiva y comunitaria en Tuluá, con partidos que cada fin de semana reúnen a familias y aficionados alrededor del fútbol barrial.
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