Resultados – Fecha 10

Sábado 18 de abril

Botina 1 vs 2 Real Amigos

Melo Droguería Hospitalaria 1 vs 3 Real Oro Buga

Domingo 19 de abril

Nariño 2 vs 2 Corporación Estudiantes

Consignataria Rojas 0 vs 3 Club Abundancia

Gran Combo Andaluz 3 vs 0 Club La Ventura

Con estos resultados, equipos como Nariño, La Abundancia F.C. y Real Oro Buga se mantienen en la parte alta de la tabla, consolidando su buen momento en el campeonato.

Programación Fecha 11: partidos con horario confirmado

La organización ya definió la programación de la undécima fecha, que se disputará el próximo fin de semana:

Sábado 25 de abril de 2026

🕑 2:00 p.m. — Club La Ventura vs Atiko F.C.

🕓 4:00 p.m. — Real Oro Buga vs Botina

Domingo 26 de abril de 2026

🕚 11:00 a.m. — Corporación Estudiantes vs Gran Combo Andaluz

🕐 1:00 p.m. — Real Amigos vs Melo Droguería Hospitalaria

🕒 3:00 p.m. — La Abundancia F.C. vs Nariño

Domingo 3 de mayo (jornada adicional)

🕚 11:00 a.m. — Botina vs Diego Vélez / Luna

🕐 1:00 p.m. — Atiko F.C. vs Real Amigos

Así va la tabla de posiciones

Tras 10 fechas disputadas, el líder es Nariño con 24 puntos, seguido muy de cerca por

La Abundancia F.C. (22) y Real Oro Buga (21). El grupo de los ocho clasificados empieza a tomar forma, mientras que en la parte baja los equipos luchan por no quedarse por fuera.

Goleadores del torneo

James Sánchez (Nariño) – 13 goles

Leonardo Colonia (La Abundancia F.C.) – 11 goles

Wilson Velásquez (Gran Combo Andaluz) – 8 goles

El torneo, organizado por la Junta de Acción Comunal del barrio La Graciela, sigue siendo un espacio de integración deportiva y comunitaria en Tuluá, con partidos que cada fin de semana reúnen a familias y aficionados alrededor del fútbol barrial.