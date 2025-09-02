Ese es el caso de Juanes Castaño, conocido artísticamente como “El Gallo”, un cantante que ha encontrado en la sinceridad de sus letras y en la potencia de su voz, el camino para seducir a un público que exige verdad y emoción en cada acorde.



Con una propuesta fresca, pero profundamente arraigada en la esencia del género, El Gallo no pretende imitar, sino imponer un sello personal que lo distingue en medio de la saturación sonora actual. Su música no solo entretiene, sino que invita a sentir, a conectarse con esas historias que retratan el amor, el desamor y la resiliencia, pilares indiscutibles de la música popular.



En los últimos meses, Juanes Castaño ha dado pasos firmes para consolidarse como una de las nuevas promesas del género. Su tema “Mi Corazón Llora” es una descarga de sentimiento que deja al descubierto la vulnerabilidad humana frente al adiós, mientras que su versión de “Ya Te Olvidé”, lanzada oficialmente el pasado 6 de junio, ha generado conversación en plataformas digitales y cuenta con un videoclip en YouTube que potencia la experiencia visual de su propuesta artística.