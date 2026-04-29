La artista, nacida en Estados Unidos, se ha posicionado como una de las voces femeninas más representativas del género, destacándose por su potente interpretación y autenticidad en cada una de sus canciones. Su estilo, cargado de emoción y verdad, ha logrado tocar fibras sensibles en sus seguidores, consolidando una propuesta musical que gira en torno al sentimiento y las historias reales.

El tema “Padre y Madre” ha tenido una gran acogida entre el público, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más significativos de su carrera reciente. Este éxito se suma a un repertorio que ha venido creciendo y que refleja la conexión directa de Valerie con quienes encuentran en su música un espejo de sus propias vivencias.

Con una imagen fresca, una voz poderosa y una identidad clara dentro del género regional colombiano, Valerie continúa ganando terreno en plataformas digitales y redes sociales, donde su comunidad de seguidores no deja de crecer.

La invitación está abierta para que el público siga disfrutando de su música, disponible en todas las plataformas, y acompañe el ascenso de una artista que promete seguir dejando huella en el despecho colombiano.