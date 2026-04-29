El acto marcó el inicio oficial del certamen, que regresa después de nueve años y busca exaltar la identidad, el talento y las raíces culturales del municipio.

Durante la jornada, las participantes recibieron sus bandas de manos del alcalde Manuel Felipe Quintero Ceballos, representando a barrios, sectores y organizaciones de la localidad.

Cada candidata asumió el compromiso de ser embajadora de la cultura cafetera sevillana, destacando valores como el carisma, la inteligencia y el amor por las tradiciones.

La programación continuará este sábado 2 de mayo con el desfile en traje de baño, previsto para las 2:00 p. m. en la piscina semiolímpica. Posteriormente, la elección y coronación de la nueva soberana se realizará el domingo 3 de mayo a las 7:00 p. m. en la tarima principal.

Con este evento, Sevilla volvió a vivir una de sus celebraciones más queridas, en la que la belleza, la historia y el orgullo por el municipio serán protagonistas.