La jornada decisiva comenzará a las 11:00 de la mañana con el partido por el tercer y cuarto puesto, en el que los equipos RM y Cachuzo saldrán a la cancha con el objetivo de cerrar el campeonato en el podio, luego de un exigente recorrido que incluyó intensas llaves de eliminación disputadas a finales del año anterior.

Posteriormente, a la 1:00 de la tarde, llegará el plato fuerte del día con la gran final entre Estudiantes y La Coralia, dos escuadras que a lo largo del torneo demostraron jerarquía, talento y experiencia, y que ahora se enfrentarán por el honor de levantar el trofeo de campeón y subcampeón. Ambos conjuntos llegan motivados tras una reñida fase de eliminación disputada en diciembre, donde cada encuentro se vivió como una auténtica batalla futbolera.

Se espera un ambiente festivo, tribunas llenas y un verdadero carnaval deportivo en El Palmar, con la comunidad acompañando a sus equipos y celebrando al fútbol como el mejor punto de encuentro entre generaciones.

La cita está hecha: domingo 25 de enero, cancha del barrio El Palmar.