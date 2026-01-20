El municipio, reconocido como el primer Pueblo Mágico del Valle del Cauca, todavía tiene por delante una nutrida programación cultural, académica y festiva que se extenderá hasta el 4 de febrero, abierta para propios y visitantes de todo el país.

Fundado el 20 de enero de 1576 por el capitán español Francisco Redondo Ponce de León, inicialmente bajo el nombre de Villa de Cáceres, Roldanillo se consolidó con el tiempo como San Sebastián de Roldanillo, tierra de tradición, arte y talento, cuna de grandes figuras como Eustaquio Palacios, Carlos Villafañe y el maestro Omar Rayo.

Bajo el lema “Roldanillo, tierra del alma”, la Alcaldía municipal avanza con la agenda oficial de esta conmemoración histórica, que además incluye la versión 47 de las fiestas patronales, los días 30 de enero y 1 de febrero.

Lo que viene en la celebración

Entre los eventos más esperados que aún faltan por realizarse se destacan:

Martes 20 de enero – Día central del aniversario 450:

• 4:30 p. m.: Inauguración de la obra Parque del Obelisco

• 5:00 p. m.: Desfile militar

• 6:00 p. m.: Acto protocolario de los 450 años

• 6:30 p. m.: Ofrenda floral a personajes ilustres

• 7:00 p. m.: Serenata de aniversario y juegos pirotécnicos

Miércoles 21 de enero:

Sesión solemne de la Academia de Historia del Valle del Cauca, a las 10:00 a. m., en el Club Gorrones.

Jueves 22 de enero:

Reconocimiento a personajes roldanillenses destacados, 7:00 p. m., Club Gorrones.

Viernes 23 de enero:

Foro académico con magistrados del tribunal, 10:00 a. m., INTEP.

Sábado 24 de enero:

Gran cabalgata de la 47 Feria de Roldanillo, desde las 3:00 p. m.

Domingo 25 de enero:

Desfile de carros antiguos, 3:00 p. m.

Viernes 30 de enero:

Gran desfile Rolda Carnaval, 3:00 p. m.

Miércoles 4 de febrero:

Conmemoración del Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, 5:00 p. m., Parque del Obelisco.

Con esta programación, Roldanillo reafirma su vocación cultural y artística, invitando a los vallecaucanos y turistas a seguir siendo parte de una celebración histórica que honra su pasado y proyecta con orgullo su identidad hacia el futuro