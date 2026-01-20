La jornada coincidió con el regreso del delantero colombiano a los entrenamientos y evidenció su rápida integración al entorno cultural del club bávaro. Más allá de lo deportivo, Díaz fue protagonista de una acogida festiva que fortaleció su vínculo con la afición local y resaltó la cercanía que el Bayern mantiene con su comunidad de hinchas.

Durante una de las primeras prácticas del año, la música también estuvo presente. Su canción “La promesa” sonó en el entrenamiento por elección del lateral canadiense Alphonso Davies, en un ambiente de camaradería que se trasladó al día siguiente al club de fans Westallgäu, ubicado en Gestratz.

Allí, el guajiro fue recibido con banderas de Colombia, cánticos tradicionales y una bandera diseñada especialmente en su honor. En medio del encuentro, Díaz se animó a participar en actividades típicas de Baviera, como tocar el acordeón, el cencerro y la trompa alpina, además de compartir con aficionados vestidos con el atuendo tradicional de la región.

“Nuestro estadio es excepcional porque los aficionados siempre cantan y actúan como el jugador número 12, tal y como lo conozco en Colombia”, expresó el delantero, destacando la pasión que percibe en la hinchada bávara.

El Día de los Fans del Bayern se celebra de manera simultánea en distintos puntos de Alemania y países vecinos. En esta edición, figuras del plantel y de la directiva como Manuel Neuer y el entrenador Vincent Kompany participaron en encuentros similares con seguidores del club.

En el plano deportivo, Díaz atraviesa un gran momento: ha marcado 13 goles en 24 partidos, rendimiento que le ha permitido consolidarse como titular y ganarse rápidamente el cariño de la afición. Para el colombiano, la experiencia tuvo un significado personal. “El FC Bayern es muy especial, me siento como en casa”, afirmó.

La visita al fan club de Westallgäu dejó imágenes de integración, respeto cultural y cercanía con los hinchas, reflejando el impacto del colombiano tanto dentro como fuera de la cancha en su nueva etapa en el fútbol alemán.